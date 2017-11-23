Пассажироперевозки в Азербайджане в январе-октябре 2017г увеличились на 2,2%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-октябре 2017 года составил 1 млрд 612 млн 655,9 тыс. человек, что на 2,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 2 млн. человек (рост на 25,7%), морским транспортом - 14,9 тыс. человек (спад на 9,1%), воздушным транспортом – 2 млн 20,3 тыс. человек (рост на 18,2%), метро – 187 млн 287,4 тыс. человек (рост на 5,5%).

Автомобильным транспортом в январе-октябре 2017 года перевезено 1 млрд. 421 млн 332,9 тыс. пассажиров (рост на 1,7%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 364 млн 799,3 тыс. пассажиров (рост на 1,7%), такси – 56 млн 533,6 тыс. человек (рост на 2,9%).

Б.Рустамбеков