Пассажироперевозки в Азербайджане в январе-октябре 2017г увеличились на 2,2%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-октябре 2017 года составил 1 млрд 612 млн 655,9 тыс. человек, что на 2,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 2 млн. человек (рост на 25,7%), морским транспортом - 14,9 тыс. человек (спад на 9,1%), воздушным транспортом – 2 млн 20,3 тыс. человек (рост на 18,2%), метро – 187 млн 287,4 тыс. человек (рост на 5,5%).
Автомобильным транспортом в январе-октябре 2017 года перевезено 1 млрд. 421 млн 332,9 тыс. пассажиров (рост на 1,7%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 364 млн 799,3 тыс. пассажиров (рост на 1,7%), такси – 56 млн 533,6 тыс. человек (рост на 2,9%).
Б.Рустамбеков
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