Правительство Австралии в четверг опубликовало документ, который определяет основные направления внешней политики страны. В этом документе Канберра отмечает важную роль США в развитии индийско-тихоокеанского региона и призывает Вашингтон усиливать свое влияние.
"Австралия считает, что международные проблемы могут быть решены эффективно только тогда, когда самая богатая, самая инновационная и самая могущественная страна мира принимает участие в их разрешении", - говорится в сообщении правительства.
При этом сокращение влияния США в регионе может нанести ущерб сложившемуся либеральному правопорядку, отмечается в документе.
В то же время Австралия предупреждает о том, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах США и переориентации Вашингтона в сторону более изоляционной политики в индийско-тихоокеанском регионе растет "нежелательное" влияние Китая.
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