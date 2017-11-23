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Дальнее зарубежье 23.11.2017 11:58

Австралийское правительство беспокоится, что сокращение влияния США вредит "либеральному правопорядку" в индийско-тихоокеанском регионе

Правительство Австралии в четверг опубликовало документ, который определяет основные направления внешней политики страны. В этом документе Канберра отмечает важную роль США в развитии индийско-тихоокеанского региона и призывает Вашингтон усиливать свое влияние.

"Австралия считает, что международные проблемы могут быть решены эффективно только тогда, когда самая богатая, самая инновационная и самая могущественная страна мира принимает участие в их разрешении", - говорится в сообщении правительства.

При этом сокращение влияния США в регионе может нанести ущерб сложившемуся либеральному правопорядку, отмечается в документе.

В то же время Австралия предупреждает о том, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах США и переориентации Вашингтона в сторону более изоляционной политики в индийско-тихоокеанском регионе растет "нежелательное" влияние Китая.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, США, АЗИЯ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]