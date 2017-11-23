Армянский президент, как ожидается, подпишет в Брюсселе соглашение о расширенном сотрудничестве с ЕС

Президент Армении Серж Саргсян с двухдневным рабочим визитом в четверг посетит Бельгию, где примет участие в саммитах Европейской народной партии и "Восточного партнерства" ЕС.

Как сообщает пресс-служба президента, С.Саргсян встретится с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром Шарлем Мишелем.

Ранее сообщалось, что Армения 24 ноября в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе подпишет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.