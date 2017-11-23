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Регион 23.11.2017 12:11

Армянский президент, как ожидается, подпишет в Брюсселе соглашение о расширенном сотрудничестве с ЕС

Президент Армении Серж Саргсян с двухдневным рабочим визитом в четверг посетит Бельгию, где примет участие в саммитах Европейской народной партии и "Восточного партнерства" ЕС.

Как сообщает пресс-служба президента, С.Саргсян встретится с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром Шарлем Мишелем.

Ранее сообщалось, что Армения 24 ноября в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе подпишет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛЬГИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]