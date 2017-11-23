Решение США вернуть КНДР в список спонсоров терроризма не лишает ее права участвовать в Олимпиаде - МОК

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что КНДР имеет полное право участвовать в Зимних Олимпийских играх 2018 года, хотя ранее США вновь решили включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма, сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

В МОК подчеркнули, что право КНДР на участие в Олимпиаде, которая пройдет в городе Пхёнчхан (Южная Корея), гарантировано Олимпийской хартией. В организации отметили, что еще одной гарантией КНДР является резолюция об олимпийском перемирии на 2018 год, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 ноября.

Уай-Ти-Эн напомнил, что инициатором этой резолюции выступила Южная Корея.

XXIII Зимние Олимпийские игры должны пройти с 9 по 25 февраля 2018 года, а Паралимпийские игры - с 9 по 18 марта 2018 года.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о решении снова включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм. Д.Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад".

Северная Корея была включена в списке стран-спонсоров терроризма в 1988 году, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведению инспекций северокорейских ядерных объектов.