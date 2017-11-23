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Дальнее зарубежье 23.11.2017 12:43

Южная Корея хочет перенести совместные с США учения, чтобы они не совпали с Олимпиадой

Минобороны Южной Кореи планирует провести консультации с США по поводу переноса совместных военных учений, так как по времени проведения они совпадают с зимней Олимпиадой и Параолимпийскими играми в южнокорейском городе Пхенчхане, сообщает в четверг телеканал Уай-Ти-Эн.

Сеул и Вашингтон планируют провести ежегодные совместные военные учения в марте 2018 года, при этом зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 18 марта.

"Министерство обороны планирует провести консультации с вооруженными силами США, чтобы сдвинуть график учений "Ключевое решение", и они не совпали Олимпиадой", - сообщил Уай-Ти-Эн источник в южнокорейском военном ведомстве.

При этом Сеул надеется на участие КНДР в зимней Олимпиаде, так как, по его мнению, это поможет снизить напряженность на Корейском полуострове.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, УЧЕНИЯ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]