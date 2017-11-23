Южная Корея хочет перенести совместные с США учения, чтобы они не совпали с Олимпиадой

Минобороны Южной Кореи планирует провести консультации с США по поводу переноса совместных военных учений, так как по времени проведения они совпадают с зимней Олимпиадой и Параолимпийскими играми в южнокорейском городе Пхенчхане, сообщает в четверг телеканал Уай-Ти-Эн.

Сеул и Вашингтон планируют провести ежегодные совместные военные учения в марте 2018 года, при этом зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 18 марта.

"Министерство обороны планирует провести консультации с вооруженными силами США, чтобы сдвинуть график учений "Ключевое решение", и они не совпали Олимпиадой", - сообщил Уай-Ти-Эн источник в южнокорейском военном ведомстве.

При этом Сеул надеется на участие КНДР в зимней Олимпиаде, так как, по его мнению, это поможет снизить напряженность на Корейском полуострове.