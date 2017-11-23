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Финансы 23.11.2017 11:10

Доля МБА на рынке сократилась до 27%, банк в 2018г будет открыт к приватизации – регулятор

Процесс оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА) вступил в заключительную фазу, доля банка на рынке сократилась до 27%, заявил главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

"Мы вступили в заключительную фазу оздоровления МБА. В текущем году в рамках этого токсичные активы МБА на 4.3 млрд манатов были переданы ЗАО Аграркредит", - сказал И. Алышов в четверг на II Банковском форуме в Баку.

По его словам, в результате процесса оздоровления доля МБА на рынке (по активам) снизилась с 41% до 27%.

"Как и планируется, в 2018 году банк будет открыт к приватизации", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: МБА, ОЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]