Доля МБА на рынке сократилась до 27%, банк в 2018г будет открыт к приватизации – регулятор

Процесс оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА) вступил в заключительную фазу, доля банка на рынке сократилась до 27%, заявил главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

"Мы вступили в заключительную фазу оздоровления МБА. В текущем году в рамках этого токсичные активы МБА на 4.3 млрд манатов были переданы ЗАО Аграркредит", - сказал И. Алышов в четверг на II Банковском форуме в Баку.

По его словам, в результате процесса оздоровления доля МБА на рынке (по активам) снизилась с 41% до 27%.

"Как и планируется, в 2018 году банк будет открыт к приватизации", - добавил он.

А.Азизов