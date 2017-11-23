Доля МБА на рынке сократилась до 27%, банк в 2018г будет открыт к приватизации – регулятор

Процесс оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА) вступил в заключительную фазу, доля банка на рынке сократилась до 27%, заявил главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.
"Мы вступили в заключительную фазу оздоровления МБА. В текущем году в рамках этого токсичные активы МБА на 4.3 млрд манатов были переданы ЗАО Аграркредит", - сказал И. Алышов в четверг на II Банковском форуме в Баку.
По его словам, в результате процесса оздоровления доля МБА на рынке (по активам) снизилась с 41% до 27%.
"Как и планируется, в 2018 году банк будет открыт к приватизации", - добавил он.
А.Азизов
Столтенберг призвал Алиева продолжить переговоры с Арменией для урегулирования конфликта в Карабахе
Президент Алиев встретился с генсеком НАТО в Брюсселе
Азербайджанский центр аккредитации принят в ассоциативные члены Европейской организации аккредитации
Гостиница в Нью-Йорке исключит из названия фамилию Трампа в связи с непопулярностью президента
Инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов ежегодно будут получать 500-600 квартир в Азербайджане – министр труда
В Азербайджане около 340 человек привлечены к уголовной ответственности в 2017 году за неисполнение судебных требований – министр юстиции
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Президент Германии обсудит с лидером социал-демократов пути выхода из кризиса переговоров по формированию правительства
США ввели ограничения на поездки в Мьянму для американцев после обвинений в "этнических чистках"
Почти 1,9 тыс. террористов из Таджикистана разыскиваются Интерполом, заявляют в Душанбе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шамкире состоялся семинар для учителей русского языка школ пяти районов Азербайджана. Фоторепортаж
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»