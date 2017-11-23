«SOCAR Petroleum» начала розничную торговлю бензина марки «Super Euro-98» с 7 собственных АЗС

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» компании SOCAR) приступила к реализации бензина марки «Super Euro-98» на 7 автозаправочных станциях (АЗС) «SOCAR», отмечается в сообщении компании.
«С учетом большого спроса на автомобильный бензин марки «Super Euro-98» «SOCAR Petroleum» начала его продажу только на 7 АЗС, работающих под брендом «SOCAR», - говорится в информации.
При этом компания особо подчеркивает, что бензин указанной марки реализуется в Азербайджане исключительно на АЗС компании «SOCAR Petroleum».
Розничная цена на бензин марки «Super Euro-98» в Азербайджане составляет 1,5 манат за литр.
Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года. За 9 месяцев 2017 года в страну импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 98,83 тонны на суму $730,98 тыс.
Н.Аббасова
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