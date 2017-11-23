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ТЭК 23.11.2017 11:30

«SOCAR Petroleum» начала розничную торговлю бензина марки «Super Euro-98» с 7 собственных АЗС

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» компании SOCAR) приступила к реализации бензина марки «Super Euro-98» на 7 автозаправочных станциях (АЗС) «SOCAR», отмечается в сообщении компании.

«С учетом большого спроса на автомобильный бензин марки «Super Euro-98» «SOCAR Petroleum» начала его продажу только на 7 АЗС, работающих под брендом «SOCAR», - говорится в информации.

При этом компания особо подчеркивает, что бензин указанной марки реализуется в Азербайджане исключительно на АЗС компании «SOCAR Petroleum».

Розничная цена на бензин марки «Super Euro-98» в Азербайджане составляет 1,5 манат за литр.

Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года. За 9 месяцев 2017 года в страну импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 98,83 тонны на суму $730,98 тыс.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ТОРГОВЛЯ, РОЗНИЧНАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]