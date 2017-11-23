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Транспорт и связь 23.11.2017 11:35

Казахстан в 2018г ожидает увеличения контейнерного транзита между Европой и Китаем на 75%

Нацкомпания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) ожидает в 2018 году достичь объема грузоперевозок по маршруту Европа-Китай и обратно в 350 тыс. контейнеров, сообщил вице-президент по логистике КТЖ Санжар Елюбаев журналистам в Астане в четверг.

"В 2017 году планируем 200 тыс. контейнеров только в сообщении Китай-Европа и обратно. (. . .) На 2018 год у нас стоит порядка 350 тыс. контейнеров из Китая в Европу и обратно", - сказал С.Елюбаев.

Таким образом, ожидается рост на 75%.

По словам С.Елюбаева, в 2019 году планируется достичь объема порядка 600 тыс. контейнеров на этом направлении, в 2020 году - 800 тыс.

"За сравнительно короткий срок мы добились рекордного увеличения контейнерных грузопотоков из КНР в Европу и обратно. Если в 2011 году этот поток составлял 1 тыс. контейнеров, в 2015 - 47 тыс. контейнеров, в 2016 - 105 тыс., и в 2017 году мы прогнозируем рост до порядка 200 тыс. контейнеров", - отметил представитель КТЖ.

Между тем, большой потенциал у ближневосточного рынка, добавил он.

"Мы рассматриваем Иран, Индию, Ближний Восток, страны Персидского залива с потенциалом где-то порядка 400 тыс. контейнеров к 2020 году. Я начал сегодня совещание с представителями четырех железнодорожных администраций - китайской, казахстанской, туркменской и иранской - как раз по поводу контейнерного транзита через эти страны. Мы сейчас начали обсуждение, у нас создана рабочая группа. Думаю, потенциал этих перевозок высокий", - отметил С.Елюбаев.

"В следующем году мы планируем не менее 20 тыс. контейнеров в этом направлении (в Иран - ИФ)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕВРОПА, КИТАЙ, КОНТЕЙНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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