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Дальнее зарубежье 23.11.2017 13:14

США ввели ограничения на поездки в Мьянму для американцев после обвинений в "этнических чистках"

Власти США в четверг ввели временный запрет для граждан на посещение бирманского штата Ракхайн после того, как американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил бирманские власти в "этнических чистках", сообщило американское посольство в Бирме.

Запрет связан с возможной угрозой беспорядков в регионе.

"Ситуация в северном штате Бирмы Ракхайн является этнической чисткой в отношении рохинджа", - заявил накануне госсекретарь США.

Он отметил, что Вашингтон будет добиваться в рамках американского законодательства и в том числе с возможным применением санкций того, чтобы лица, причастные к гонениям, из-за которых сотням тысяч мусульман-рохинджа пришлось бежать из Бирмы в Бангладеш, понесли наказание.

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Тэги: США, МЬЯНМА, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]