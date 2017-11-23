Власти США в четверг ввели временный запрет для граждан на посещение бирманского штата Ракхайн после того, как американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил бирманские власти в "этнических чистках", сообщило американское посольство в Бирме.

Запрет связан с возможной угрозой беспорядков в регионе.

"Ситуация в северном штате Бирмы Ракхайн является этнической чисткой в отношении рохинджа", - заявил накануне госсекретарь США.

Он отметил, что Вашингтон будет добиваться в рамках американского законодательства и в том числе с возможным применением санкций того, чтобы лица, причастные к гонениям, из-за которых сотням тысяч мусульман-рохинджа пришлось бежать из Бирмы в Бангладеш, понесли наказание.