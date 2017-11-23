Власти США в четверг ввели временный запрет для граждан на посещение бирманского штата Ракхайн после того, как американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил бирманские власти в "этнических чистках", сообщило американское посольство в Бирме.
Запрет связан с возможной угрозой беспорядков в регионе.
"Ситуация в северном штате Бирмы Ракхайн является этнической чисткой в отношении рохинджа", - заявил накануне госсекретарь США.
Он отметил, что Вашингтон будет добиваться в рамках американского законодательства и в том числе с возможным применением санкций того, чтобы лица, причастные к гонениям, из-за которых сотням тысяч мусульман-рохинджа пришлось бежать из Бирмы в Бангладеш, понесли наказание.
Столтенберг призвал Алиева продолжить переговоры с Арменией для урегулирования конфликта в Карабахе
Президент Алиев встретился с генсеком НАТО в Брюсселе
Азербайджанский центр аккредитации принят в ассоциативные члены Европейской организации аккредитации
Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-октябре сократились на 2,4% - Палата
МВФ в первой половине декабря проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV
Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2017г превысили 800 млн манатов - регулятор
Гостиница в Нью-Йорке исключит из названия фамилию Трампа в связи с непопулярностью президента
Инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов ежегодно будут получать 500-600 квартир в Азербайджане – министр труда
В Азербайджане около 340 человек привлечены к уголовной ответственности в 2017 году за неисполнение судебных требований – министр юстиции
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шамкире состоялся семинар для учителей русского языка школ пяти районов Азербайджана. Фоторепортаж
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»