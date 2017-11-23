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Внешняя политика 23.11.2017 12:11

Азербайджанский центр аккредитации принят в ассоциативные члены Европейской организации аккредитации

Азербайджанский центр аккредитации (АЦА) стал ассоциативным членом Европейской организации аккредитации, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по стандартизации, метрологии и патентам (ГСМТ).

Как сообщили в ГСМТ, данное решение принято на заседании Генеральной ассамблеи Европейской организации аккредитации в Берлине 22 ноября.

Членство АЦА в этой организации является важным шагом в присоединении национальной системы оценки соответствия к европейской системе оценки качества и позволит устранить технические барьеры в торговых отношениях Азербайджана с ЕС. Основной целью является признание европейскими странами документов на соответствие выданных АЦА.

В ГСМТ также сообщили, что в настоящее время проводятся работы по подписанию соглашения о двухстороннем признании сертификатов соответствия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СТАНДАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]