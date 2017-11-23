Азербайджанский центр аккредитации принят в ассоциативные члены Европейской организации аккредитации

Азербайджанский центр аккредитации (АЦА) стал ассоциативным членом Европейской организации аккредитации, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по стандартизации, метрологии и патентам (ГСМТ).

Как сообщили в ГСМТ, данное решение принято на заседании Генеральной ассамблеи Европейской организации аккредитации в Берлине 22 ноября.

Членство АЦА в этой организации является важным шагом в присоединении национальной системы оценки соответствия к европейской системе оценки качества и позволит устранить технические барьеры в торговых отношениях Азербайджана с ЕС. Основной целью является признание европейскими странами документов на соответствие выданных АЦА.

В ГСМТ также сообщили, что в настоящее время проводятся работы по подписанию соглашения о двухстороннем признании сертификатов соответствия.

Б.Рустамбеков