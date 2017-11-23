Среди ликвидированных в Тбилиси боевиков мог быть организатор теракта в Стамбульском аэропорту - СМИ

Проведенная в Тбилиси спецоперация по ликвидации предполагаемых террористов вызывает много вопросов в грузинском обществе и у оппозиции, а отказ Службы госбезопасности на этом этапе идентифицировать троих убитых и назвать их цели множит различные версии и домыслы, отмечают местные СМИ.
Находящийся на Украине полковник грузинской армии в запасе Давид Макашвили заявил телеканалу "Рустави 2", что среди убитых в ходе спецоперации был известный террорист.
"Мне сообщил друг из Австрии, что в квартире в Тбилиси были убиты Ахмед Чатаев и двое его охранников", - сказал в телефонном интервью З.Макашвили.
Выходец из Чечни, проживавший некоторое время в Грузии А.Чатаев был назван турецкими спецслужбами организатором теракта в Стамбульском аэропорту в 2016 году, в результате которого погибли 40 и были ранены более 200 человек. Он возглавлял в террористической организации "Исламское государство" группу смертников.
В свою очередь эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе считает, что ликвидированная группировка готовила теракт на международном форуме "Шелковый путь", который должен состояться в Тбилиси 28 ноября. В форуме планируют принять участие премьер-министры нескольких стран.
В то же время руководитель фонда интеграции кавказских народов Умар Идигов, проживающий в Тбилиси, заявил телекомпании "Рустави 2", что спецоперация грузинских спецслужб была проведена против семьи, прибывшей на лечение из Чечни.
"После начала ночью спецоперации мне сообщили мои чеченские друзья, что в квартире находились двое мужчин, одна женщина и двое малолетних детей, прибывших в Тбилиси из Чечни на лечение. Они не были террористами. На месте спецоперации я обратился к представителям спецслужб позволить начать с переговоры, но в этом мне было отказано", - заявил У.Идигов.
Он утверждает, что в ответ на стрельбу по квартире раздавались лишь выстрелы из пистолета, а не из автоматов.
"Находившиеся в квартире не бросали из окон гранат. При сомнительных обстоятельствах был ранен спецназовец, впоследствии скончавшийся в больнице", - заявил У.Идигов.
Между тем министр внутренних дел Грузии Давид Гахария в беседе в четверг с журналистами посоветовал воздерживаться от высказывания любых версий по проведенной спецоперации до завершения следствия.
"Сегодня есть время и возможности для проведения полноценного следствия и никто не имеет права на интерпретации. Пока не завершатся все этапы следствия, следует воздержаться от конкретных суждений", - сказал министр.
В ходе продолжавшейся более 20 часов спецоперации в Тбилиси на улице монаха Габриела Салоса в квартире многоэтажного дома были убиты трое и задержан один член преступной группы, по данным СМИ, подозреваемой в связи с террористами. Погиб один спецназовец и четверо получили ранения.
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