Экс-госсекретарь США и бывший кандидат на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, что обвинения в ее адрес в связи со сделкой по Uranium One не имеют оснований .
"Предпринимаются сознательные усилия для искажения фактов. Как все обвинения по Uranium One - вы знаете, они продолжают циркулировать, несмотря на постоянные опровержения - похожие на то, как в случае с трагедией в (ливийском городе - ИФ) Бенгази, по поводу которой я давала детальные показания. Я отвечала на каждый вопрос", - сказала Х.Клинтон.
11 сентября 2012 года в результате нападения на консульство США в Бенгази погиб посол США в Ливии Джон Кристофер Стивенс. Этот инцидент в итоге привел к нескольким расследованиям Конгресса США с целью установления ошибок, приведших в итоге к гибели посла. Обвинения также звучали в адрес Х.Клинтон, которая в момент инцидента занимала должность госсекретаря США.
Также ранее в США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Х.Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.
В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил журналистам: "Думаю, что продажа урана России таким образом, как это было сделано, при огромных денежных суммах, которые прошли через сделку, является, считаю, Уотергейтом нового времени".
Позднее телеканал "Фокс-ньюс" сообщил, что Министерство юстиции США заинтересовалось урановой сделкой и деятельностью фонда семьи Клинтон, ведомство изучит необходимость проведения расследования и назначения спецпрокурора по данным вопросам.
Как сообщалось, в 2010 году входящее в госкорпорацию "Росатом" АО "Атомредметзолото" (АРМЗ) приобрело 51% Uranium One, а осенью 2013 года АРМЗ консолидировало уже 100% U1. Затем актив перешел напрямую в управление "Росатома".
Источник в российской атомной отрасли ранее говорил "Интерфаксу", что АРМЗ при покупке Uranium One не интересовался ее американским рудником и был готов к сделке без него - "Росатому" нужны были казахстанские активы компании. "Изначально рассматривался риск, что американские власти сделку не согласуют. Поэтому обсуждали с менеджментом Uranium One вариант вывода Willow Creek (урановый рудник в США - ИФ) из состава U1, чтобы из-за незначительного актива (всего несколько процентов от общего объема добычи) не подвергать риску всю сделку", - говорил собеседник агентства.
Uranium One Inc. - одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. В Казахстане ей принадлежат 70% в СП "Бетпак Дала" (проекты "Акдала" и "Южный Инкай"), 50% в СП "Каратау" и 30% в СП "Кызылкум" (Харасан), 50% СП "Акбастау" и 49,67% СП "Заречное" (собственно Заречное и осваиваемое Южное Заречное). В США Uranium One владеет 100% действующего проекта Willow Creek. Также компания является оператором Mantra Resources в Танзании.
Международный горнорудный дивизион Uranium One объединяет зарубежные уранодобывающие активы "Росатома". Основной актив - компания Uranium One Inc. , которой владеют Uranium One Holding N.V. и АО "Ураниум Уан Груп", входящие в Uranium One.
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