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Дальнее зарубежье 23.11.2017 14:16

Собравшиеся в Эр-Рияде представители сирийской оппозиции потребовали отставки Асада

Сирийские оппозиционные группы, принимающие участие в переговорах в Эр-Рияде, настаивают на уходе Башара Асада с поста президента, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на проект резолюции встречи.

Представители оппозиции настаивают, что единственным способом закончить войну в стране будет отставка Б.Асада и начало переходного периода.

В Эр-Рияде в четверг проходят переговоры групп сирийской оппозиции, начавшиеся накануне. Ожидается, что переговоры закончатся в течение двух дней. В переговорах участвуют 140 делегатов от различных сирийских политических движений.

Накануне стало известно, что "Московская платформа" сирийской оппозиции на переговорах в Женеве не примет участия во встрече в Эр-Рияде. "Вчера ночью "Московская платформа" проинформировала МИД Саудовской Аравии о том, что не примет участие во встрече сирийской оппозиции из-за отсутствия консенсуса между организационным комитетом конференции по вопросам того, на каких основах и принципах будет сформирована делегация (для переговоров в Женеве) по итогам встречи 22-24 ноября, и принесла свои извинения", - заявил лидер платформы Кадри Джамиль.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АСАД, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]