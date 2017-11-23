Собравшиеся в Эр-Рияде представители сирийской оппозиции потребовали отставки Асада

Сирийские оппозиционные группы, принимающие участие в переговорах в Эр-Рияде, настаивают на уходе Башара Асада с поста президента, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на проект резолюции встречи.

Представители оппозиции настаивают, что единственным способом закончить войну в стране будет отставка Б.Асада и начало переходного периода.

В Эр-Рияде в четверг проходят переговоры групп сирийской оппозиции, начавшиеся накануне. Ожидается, что переговоры закончатся в течение двух дней. В переговорах участвуют 140 делегатов от различных сирийских политических движений.

Накануне стало известно, что "Московская платформа" сирийской оппозиции на переговорах в Женеве не примет участия во встрече в Эр-Рияде. "Вчера ночью "Московская платформа" проинформировала МИД Саудовской Аравии о том, что не примет участие во встрече сирийской оппозиции из-за отсутствия консенсуса между организационным комитетом конференции по вопросам того, на каких основах и принципах будет сформирована делегация (для переговоров в Женеве) по итогам встречи 22-24 ноября, и принесла свои извинения", - заявил лидер платформы Кадри Джамиль.