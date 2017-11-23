Собравшиеся в Эр-Рияде представители сирийской оппозиции потребовали отставки Асада

Сирийские оппозиционные группы, принимающие участие в переговорах в Эр-Рияде, настаивают на уходе Башара Асада с поста президента, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на проект резолюции встречи.
Представители оппозиции настаивают, что единственным способом закончить войну в стране будет отставка Б.Асада и начало переходного периода.
В Эр-Рияде в четверг проходят переговоры групп сирийской оппозиции, начавшиеся накануне. Ожидается, что переговоры закончатся в течение двух дней. В переговорах участвуют 140 делегатов от различных сирийских политических движений.
Накануне стало известно, что "Московская платформа" сирийской оппозиции на переговорах в Женеве не примет участия во встрече в Эр-Рияде. "Вчера ночью "Московская платформа" проинформировала МИД Саудовской Аравии о том, что не примет участие во встрече сирийской оппозиции из-за отсутствия консенсуса между организационным комитетом конференции по вопросам того, на каких основах и принципах будет сформирована делегация (для переговоров в Женеве) по итогам встречи 22-24 ноября, и принесла свои извинения", - заявил лидер платформы Кадри Джамиль.
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества между ВВС и ВМС
Азербайджан и страны Бенилюкс отменили визовый режим для обладателей служебных паспортов
Баку и Токио обсудили вопросы расширения неэнергетического сотрудничества – МИД Азербайджана
Курс манат/доллар на 24 ноября - 1,7001 манат/$1
Парламент Азербайджана на заседании 1 декабря проведет голосование по проекту госбюджета-2018
Банки в Азербайджане с 2018г перейдут на стандарты финансовой отчетности IFRS-9 - регулятор
Праздничный стол в День благодарения в США подешевел в 2017г до минимума за 5 лет
В парламенте Азербайджана выступают за пересмотр условий выхода на пенсию по инвалидности
Смартфоны Android отправляют Google геолокационные данные без ведома владельца
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шамкире состоялся семинар для учителей русского языка школ пяти районов Азербайджана. Фоторепортаж
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»