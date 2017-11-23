Восемь семей остались без крова после спецоперации в Тбилиси

После проведенной в Тбилиси спецоперации по нейтрализации подозреваемых в терроризме восемь семей обратились к городским властям с просьбой предоставить им временное жилье, сообщили журналистам в администрации Исанского района грузинской столицы.

По данным администрации, трем семьям уже предоставлено временное жилье, еще пять семей смогут получить его после завершения оценки состояния их квартир.

Там отметили, что в доме, где в течение более 20 часов во вторник и среду проходила спецоперация, проживают 72 семьи.

В результате штурма квартиры, где находились подозреваемые, в здании на улице монаха Габриэла Салоса несколько раз возникал пожар, во многих квартирах от взрывов были выбиты стекла.

Между тем, грузинские телеканалы сообщают в четверг, что территория возле дома по-прежнему оцеплена полицией и многих жильцов не пускают в их квартиры.

По данным Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, в ходе спецоперации были ликвидированы трое подозреваемых, один был задержан. Во время штурма погиб сотрудник спецназа и еще четверо получили ранения.