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СНГ 23.11.2017 12:54

США получают российские пистолеты "Оса" - "Рособоронэкспорт"

Поставки российского нелетального стрелкового оружия в США продолжаются, сообщили в "Рособоронэкспорте".

"Что касается пистолетов "Оса", то, по информации их изготовителя, АО ФНПЦ "НИИ Прикладной химии", продажа США данной продукции продолжается", - заявил "Интерфаксу-АВН" начальник департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерий Варламов, возглавляющий делегацию компании на выставке "МИЛИПОЛ 2017" в Париже.

Он сообщил, что оружие нелетального действия не является продукцией военного назначения, его поставки за рубеж предприятия-изготовители имеют право осуществлять самостоятельно.

"Однако в 2017 году в России вступили в силу изменения в закон "Об оружии". В соответствии с ним, "Рособоронэкспорт" получил право экспортировать гражданское и служебное оружие. Это - новый для нас рынок, но мы обладаем полной компетенцией", - заявил В.Варламов.

В декабре прошлого года в пресс-службе "Техмаша" сообщили, что шерифы штата Аризона закупили первую партию российских пистолетов "Оса". По данным "Техмаша", первая партия, поставленная в США, - более 60 пистолетов и 10 тыс. патронов. В концерне назвали "Осу" так называемым "гуманным" пистолетом, который оказывает в первую очередь сдерживающее и психологическое воздействие. Особенность "Осы" - наличие "умного" электронного пускового механизма.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]