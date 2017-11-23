Поставки российского нелетального стрелкового оружия в США продолжаются, сообщили в "Рособоронэкспорте".
"Что касается пистолетов "Оса", то, по информации их изготовителя, АО ФНПЦ "НИИ Прикладной химии", продажа США данной продукции продолжается", - заявил "Интерфаксу-АВН" начальник департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерий Варламов, возглавляющий делегацию компании на выставке "МИЛИПОЛ 2017" в Париже.
Он сообщил, что оружие нелетального действия не является продукцией военного назначения, его поставки за рубеж предприятия-изготовители имеют право осуществлять самостоятельно.
"Однако в 2017 году в России вступили в силу изменения в закон "Об оружии". В соответствии с ним, "Рособоронэкспорт" получил право экспортировать гражданское и служебное оружие. Это - новый для нас рынок, но мы обладаем полной компетенцией", - заявил В.Варламов.
В декабре прошлого года в пресс-службе "Техмаша" сообщили, что шерифы штата Аризона закупили первую партию российских пистолетов "Оса". По данным "Техмаша", первая партия, поставленная в США, - более 60 пистолетов и 10 тыс. патронов. В концерне назвали "Осу" так называемым "гуманным" пистолетом, который оказывает в первую очередь сдерживающее и психологическое воздействие. Особенность "Осы" - наличие "умного" электронного пускового механизма.
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