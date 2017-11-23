Вооруженные силы Ирака начали операцию по зачистке от боевиков ИГ пустыни на границе с Сирией

Представительство вооруженных силы Ирака в четверг сообщило о начале операции по искоренению боевиков террористической группировки "Исламское государство" из пустыни на границе с Сирией.

"Цель этой операции состоит в том, чтобы предотвратить закрепление сил "Даеш" в пустынных районах, которые они могут использовать как, базу для будущих атак",- заявил представитель армии Ирака Сала Карим.

Согласно данным представителей иракских войск, в операции принимают участие солдаты армии Ирака, а также военные шиитских Сил народной мобилизации.

Ранее в этом месяце иракские военные освободили от террористов ИГ город Рава, расположенный недалеко от границы с Сирией. Город Рава считался последним бастионом террористов ИГ на территории Ирака.