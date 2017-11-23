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Дальнее зарубежье 23.11.2017 13:01

Вооруженные силы Ирака начали операцию по зачистке от боевиков ИГ пустыни на границе с Сирией

Представительство вооруженных силы Ирака в четверг сообщило о начале операции по искоренению боевиков террористической группировки "Исламское государство" из пустыни на границе с Сирией.

"Цель этой операции состоит в том, чтобы предотвратить закрепление сил "Даеш" в пустынных районах, которые они могут использовать как, базу для будущих атак",- заявил представитель армии Ирака Сала Карим.

Согласно данным представителей иракских войск, в операции принимают участие солдаты армии Ирака, а также военные шиитских Сил народной мобилизации.

Ранее в этом месяце иракские военные освободили от террористов ИГ город Рава, расположенный недалеко от границы с Сирией. Город Рава считался последним бастионом террористов ИГ на территории Ирака.

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Тэги: ИРАК, СИРИЯ, ИГ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]