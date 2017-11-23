Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2017г превысили 800 млн манатов - регулятор

Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2017 году составили 834 млн манатов, заявил заместитель главного исполнительного директора Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP), директор департамента стратегических услуг Асим Зульфугаров.
"Восстановление капитализации банков в Азербайджане являлось одной из основных задач MBNP, так как в период кризиса банки потеряли до 60% своего капитала. Проведенная нами диагностика показала недостаточность капитала у 17 банков. При этом у 5 банков проблемы с капиталом привели к тому, что палата отозвала их лицензии", - сказал А.Зульфугаров на II Банковском форуме в четверг в Баку.
По его словам, в рамках программы капитализации банки направили 1 млрд манатов на увеличение своей капитализации. "Только в 2017 году инъекции в акционерный капитал банков составили 834 млн манатов. Как следствие, общая капитализация банков на сегодня превышает 3 млрд манатов, показатель адекватности капитала банковской системы Азербайджана превышает 13% при минимальном требовании в 10%", - отметил он.
А.Зульфугаров добавил, что MBNP рассчитывает до конца 2017 года завершить программу капитализации в банках, у которых имелись проблемы с капиталом.
В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеют 31 банк.
А.Азизов
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