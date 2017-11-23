МВФ в первой половине декабря проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) проведет с 30 ноября по 14 декабря 2017 года консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава офиса фонда в Азербайджане Аггюн Гадирли.

"Глава миссии МВФ по Азербайджану Мохаммед эль-Горчи с 30 ноября по 14 декабря проведет с властями республики консультации по статье IV", – сказала А.Гадирли.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов