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Макроэкономика 23.11.2017 13:11

МВФ в первой половине декабря проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) проведет с 30 ноября по 14 декабря 2017 года консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава офиса фонда в Азербайджане Аггюн Гадирли.

"Глава миссии МВФ по Азербайджану Мохаммед эль-Горчи с 30 ноября по 14 декабря проведет с властями республики консультации по статье IV", – сказала А.Гадирли.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, КОНСУЛЬТАЦИИ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]