Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 25 Ноя 26 Ноя 11°

Внешняя политика 23.11.2017 13:23

Президент Алиев встретился с генсеком НАТО в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в четверг в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев посетил в четверг штаб-квартиру НАТО по приглашению Й.Столтенберга в рамках рабочего визита в Бельгию»,- говорится в сообщении.

Другие подробности беседы не приводятся.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, НАТО, ВИЗИТ


Похожие новости


Баку долгие годы продуктивно сотрудничает с НАТО – президент Алиев Президент Азербайджана принял заместителя генсека НАТО по общественным вопросам Глава Азербайджана примет участие в саммите НАТО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]