Президент Алиев встретился с генсеком НАТО в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в четверг в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев посетил в четверг штаб-квартиру НАТО по приглашению Й.Столтенберга в рамках рабочего визита в Бельгию»,- говорится в сообщении.

Другие подробности беседы не приводятся.

Ф.Исазаде