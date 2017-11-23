Президент Алиев встретился с генсеком НАТО в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в четверг в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает сайт главы государства.
«И.Алиев посетил в четверг штаб-квартиру НАТО по приглашению Й.Столтенберга в рамках рабочего визита в Бельгию»,- говорится в сообщении.
Другие подробности беседы не приводятся.
Ф.Исазаде
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