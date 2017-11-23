В парламенте Азербайджана выступают за пересмотр условий выхода на пенсию по инвалидности

Глава парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли считает необходимым пересмотреть условия выхода граждан на пенсию по инвалидности.
«Число граждан получающих пенсию по инвалидности в 2018 году будет порядка 385 тыс. человек. По сравнению с 2017 годом эта цифра сократится, но их удельный вес составляет 29,2% от общего числа пенсионеров в Азербайджане", - сказал Х.Раджабли на заседании парламента в четверг при обсуждении бюджета Госфонда социальной защиты на следующий год.
«Я считаю, что необходимо пересмотреть условия выхода этой категории людей на пенсию. Здесь много моментов, над чем стоит задуматься», - отметил он.
Доходы и расходы бездефицитного бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 3 млрд 578 млн 760 тыс. манатов, что на 5% больше показателей на 2017 год.
В структуре доходов фонда в 2018 году 1 млрд 300 млн манатов (рост на 2,3% по сравнению с 2017 годом) или 36,3% всех поступлений будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета.
По состоянию на 1 октября 2017 года в Азербайджане насчитывается 1 млн 330 тыс. пенсионеров.
Б.Рустамбеков
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