В парламенте Азербайджана выступают за пересмотр условий выхода на пенсию по инвалидности

Глава парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли считает необходимым пересмотреть условия выхода граждан на пенсию по инвалидности.

«Число граждан получающих пенсию по инвалидности в 2018 году будет порядка 385 тыс. человек. По сравнению с 2017 годом эта цифра сократится, но их удельный вес составляет 29,2% от общего числа пенсионеров в Азербайджане", - сказал Х.Раджабли на заседании парламента в четверг при обсуждении бюджета Госфонда социальной защиты на следующий год.

«Я считаю, что необходимо пересмотреть условия выхода этой категории людей на пенсию. Здесь много моментов, над чем стоит задуматься», - отметил он.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 3 млрд 578 млн 760 тыс. манатов, что на 5% больше показателей на 2017 год.

В структуре доходов фонда в 2018 году 1 млрд 300 млн манатов (рост на 2,3% по сравнению с 2017 годом) или 36,3% всех поступлений будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета.

По состоянию на 1 октября 2017 года в Азербайджане насчитывается 1 млн 330 тыс. пенсионеров.

Б.Рустамбеков