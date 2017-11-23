Секретари Совбезов Казахстана и России обсудили вопросы двусторонних отношений, включая сферу межнациональной политики

Помощник президента Казахстана - секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов в четверг в Москве в рамках очередных двусторонних консультаций провел переговоры со своим российским коллегой Николаем Патрушевым, сообщается на сайте казахстанского президента.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру направлений двусторонних отношений, включая сферу межнациональной политики в Казахстане и России. В ходе консультаций также были рассмотрены вопросы экологической безопасности и меры по охране здоровья населения двух стран", - говорится в сообщении.

Накануне в Москве В.Жумаканов принял участие в V встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

Как сообщалось, в ходе этого мероприятия главы делегаций обсудили актуальные вопросы регионального взаимодействия в свете современных вызовов и угроз стабильности и безопасности на пространстве СНГ. В частности, рассмотрены ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности государств Центральноазиатского региона, вопросы противодействия распространению радикальных религиозных течений, а также взаимодействие в сфере эпидемиологической безопасности.