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СНГ 23.11.2017 14:49

Секретари Совбезов Казахстана и России обсудили вопросы двусторонних отношений, включая сферу межнациональной политики

Помощник президента Казахстана - секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов в четверг в Москве в рамках очередных двусторонних консультаций провел переговоры со своим российским коллегой Николаем Патрушевым, сообщается на сайте казахстанского президента.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру направлений двусторонних отношений, включая сферу межнациональной политики в Казахстане и России. В ходе консультаций также были рассмотрены вопросы экологической безопасности и меры по охране здоровья населения двух стран", - говорится в сообщении.

Накануне в Москве В.Жумаканов принял участие в V встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

Как сообщалось, в ходе этого мероприятия главы делегаций обсудили актуальные вопросы регионального взаимодействия в свете современных вызовов и угроз стабильности и безопасности на пространстве СНГ. В частности, рассмотрены ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности государств Центральноазиатского региона, вопросы противодействия распространению радикальных религиозных течений, а также взаимодействие в сфере эпидемиологической безопасности.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, СОВБЕЗЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]