Баку и Берлин осенью 2018г проведут очередное заседание рабгруппы высокого уровня по торговле и инвестициям

Осенью 2018 года в Баку пройдет восьмое заседание рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестиция между Германией и Азербайджаном, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Азербайджана в Германии.

«Данное решение было принято в ходе состоявшегося 22 ноября в Берлине седьмого заседания рабочей группы. На заседании были обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Германией, произведен обмен мнениями относительно перспектив дальнейшего двухстороннего сотрудничества», - отметили в посольстве.

В работе заседания принимали участие представители министерств экономики Азербайджана, культуры и туризма, сельского хозяйства, агентства по альтернативной и возобновляемым источникам энергии, SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компании (АИК).

Б.Рустамбеков