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Бизнес и законодательство 23.11.2017 14:22

Баку и Берлин осенью 2018г проведут очередное заседание рабгруппы высокого уровня по торговле и инвестициям

Осенью 2018 года в Баку пройдет восьмое заседание рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестиция между Германией и Азербайджаном, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Азербайджана в Германии.

«Данное решение было принято в ходе состоявшегося 22 ноября в Берлине седьмого заседания рабочей группы. На заседании были обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Германией, произведен обмен мнениями относительно перспектив дальнейшего двухстороннего сотрудничества», - отметили в посольстве.

В работе заседания принимали участие представители министерств экономики Азербайджана, культуры и туризма, сельского хозяйства, агентства по альтернативной и возобновляемым источникам энергии, SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компании (АИК).

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРГ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]