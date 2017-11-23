Президент Турции впервые за 65 лет посетит Грецию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни посетит Грецию, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на заявление вице-премьера страны Хакана Чавушоглу.
"Наш президент (Р.Эрдоган - ИФ) будет первым президентом Турции, который посетит Грецию за последние 65 лет. Я думаю, этот визит даст существенные результаты", - сказал он.
Дата визита еще уточняется и будет объявлена позднее.
В последний раз турецкий президент посещал Грецию в 1952 году, им был Махмуд Джеляль Баяр.
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