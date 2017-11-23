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Регион 23.11.2017 14:28

Президент Турции впервые за 65 лет посетит Грецию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни посетит Грецию, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на заявление вице-премьера страны Хакана Чавушоглу.

"Наш президент (Р.Эрдоган - ИФ) будет первым президентом Турции, который посетит Грецию за последние 65 лет. Я думаю, этот визит даст существенные результаты", - сказал он.

Дата визита еще уточняется и будет объявлена позднее.

В последний раз турецкий президент посещал Грецию в 1952 году, им был Махмуд Джеляль Баяр.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]