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Макроэкономика 23.11.2017 14:43

ЦБ Азербайджана в 2018г будет стремиться обеспечить привлекательность курса нацвалюты - Гулиев

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2018 году при проведении курсовой политики будет учитывать две задачи – сохранение профицита платежного баланса и обеспечение привлекательности курса, заявил первый заместитель председателя правления ЦБ Алим Гулиев.

"Наша цель на следующий год – сохранить привлекательность курса и тем самым продолжить процесс улучшения показателей платежного баланса", - сказал А.Гулиев в четверг на II Банковском форуме в Баку.

По его словам, ЦБА в 2018 году будет проводить макроэкономическую политику, которая позволит стимулировать устойчивый рост и обеспечить финансовую стабильность. "Для снижения инфляции до 6,1% в следующем году мы будем координировать свои действия с правительством", - отметил он.

А.Гулиев подчеркнул, что ЦБ планирует в следующем году проводить монетарную политику, которая будет стимулировать рост накоплений в национальной валюте.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА, КУРС, ЗАДАЧИ


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