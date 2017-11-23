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Финансы 23.11.2017 14:46

НФПП выдал в четверг предпринимателям в Биласуварского районе льготные кредиты на 1 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг предпринимателям Биласуварского и близлежащих районов льготные кредиты на 965 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

«Выданные кредиты будут направлены на развитие сфер животноводства, хлопководства, парниковых хозяйств и др.», - говорится в сообщении.

НФПП до сих пор выдал кредиты предпринимателям в Биласуварском районе на общую сумму 33 млн манатов, в Аранском экономическом районе – на 544,4 млн манатов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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