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СНГ 23.11.2017 15:04

Президент Узбекистана в Сеуле объявил о возобновлении работы по вступлению страны в ВТО

Узбекистан и Южная Корея примут совместную "дорожную карту" по сотрудничеству в вопросах присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент республики Шавкат Мирзиеекв, который находится с госвизитом в Сеуле.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в аппарате главы государства, Ш.Мирзиеев в ходе узбекско-корейского бизнес-форума заявил: "Мы вновь возобновили работу по вступлению во Всемирную торговую организацию. Корея является первым государством, с которым мы подписываем такого рода документ".

Глава Узбекистана также сообщил, что власти страны приступили к либерализации рынка сырьевых товаров и энергоносителей, отказавшись от прямого вмешательства государства в их распределение.

"Мы на системной основе работаем над снижением налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса и предпринимателей, а также иностранных инвесторов", - сказал он.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году был сформирован рабочий межведомственный комитет по вопросу присоединения к ВТО. В последующие годы данная рабочая группа собиралась не регулярно, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЮЖКОРЕЯ, ВТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]