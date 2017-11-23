Президент Узбекистана в Сеуле объявил о возобновлении работы по вступлению страны в ВТО

Узбекистан и Южная Корея примут совместную "дорожную карту" по сотрудничеству в вопросах присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент республики Шавкат Мирзиеекв, который находится с госвизитом в Сеуле.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в аппарате главы государства, Ш.Мирзиеев в ходе узбекско-корейского бизнес-форума заявил: "Мы вновь возобновили работу по вступлению во Всемирную торговую организацию. Корея является первым государством, с которым мы подписываем такого рода документ".

Глава Узбекистана также сообщил, что власти страны приступили к либерализации рынка сырьевых товаров и энергоносителей, отказавшись от прямого вмешательства государства в их распределение.

"Мы на системной основе работаем над снижением налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса и предпринимателей, а также иностранных инвесторов", - сказал он.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году был сформирован рабочий межведомственный комитет по вопросу присоединения к ВТО. В последующие годы данная рабочая группа собиралась не регулярно, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены.