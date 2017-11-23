Регуляторы по всему миру расследуют утечку данных 57 млн клиентов и водителей Uber

Регуляторы Австралии, Великобритании, Сингапура и США обратились к Uber Technologies за информацией об утечке персональных данных 50 млн клиентов и 7 млн водителей компании по всему миру.
При этом, как пишет Ars Technica, в суды Лос-Анджелеса и Сан-Франциско уже поданы два коллективных иска потребителей против Uber в связи с утечкой данных.
Компании грозят штрафные санкции на ряде важнейших рынков, включая денежные штрафы, поскольку она скрывала факт хакерского взлома от властей и потребителей.
Утечка имен, адресов и телефонов произошла в октябре 2016 года, но Uber раскрыла информацию о ней лишь во вторник на этой неделе.
По данным Recode, уже пять штатов США объявили о намерении провести расследование.
Британское Управление комиссара по информации (Information Commissioner`s Office) сообщило, что в перспективе Uber грозят расследование и потенциальный штраф в размере до 500 тыс. фунтов стерлингов ($662 тыс.), однако пока слишком рано говорить о деталях.
"Такие инциденты, как этот, своевременно напоминают австралийцам о ценности персональных данных, которые мы предоставляем, чтобы получить товары и услуги", - говорится в сообщении австралийского управления по информации и защите персональных данных.
Как заявили CNBC представители Uber, компания находится в процессе уведомления различных регулирующих и государственных органов и не может раскрывать дополнительную информацию до завершения этого процесса.
Как сообщалось, компания скрыла факт взлома и от регуляторов, и от потребителей, заплатила хакерам $100 тыс., чтобы они удалили данные и "получила подтверждение" этому. Помимо адресов, имен и телефонов, хакеры получили также доступ к данным о 600 тыс. водительских прав.
Uber уволила в связи с произошедшим взломом руководителя службы безопасности и его заместителя. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи, на момент утечки не работавший в компании, принес извинения клиентам. Бывший исполнительный директор компании Трэвис Каланик знал о взломе более года назад, писали СМИ.
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