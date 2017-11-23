Центробанк Азербайджана может выпустить в обращение монету достоинством 1 манат

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изучает возможность замены купюр достоинством в один манат на металлические монеты, заявил журналистам в четверг первый заместитель председателя правления ЦБА Алим Гулиев.

"Этот вопрос в настоящее время обсуждается", - отметил А.Гулиевю

При этом он опроверг планы о замене купюр достоинством в пять манатов на металлические монеты.

В настоящее время в стране в Азербайджане в обращении находятся монеты достоинством в 1, 3, 5, 10, 20 и 50 гяпиков, бумажные купюры достоинством 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манатов.

А.Азизов