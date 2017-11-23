Баку и Токио обсудили вопросы расширения неэнергетического сотрудничества – МИД Азербайджана

Азербайджан и Япония провели в Токио очередной раунд межмидовских политических консультаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Согласно информации, Азербайджан на консультациях представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов. С японской стороны на заседании участвовали замглавы МИД Японии по парламентским вопросам, член палаты представителей Мицунари Окамото и заместитель генерального директора бюро по вопросам Европы министерства иностранных дел, спецпредставитель по вопросам Центральной Азии, Южного Кавказа и ГУАМ Тошихиро Аики.
«Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сфере энергетики. Наряду с этим была подчеркнута необходимость активизации усилий для развития сотрудничества в неэнергетическом секторе»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
Курс манат/доллар на 24 ноября - 1,7001 манат/$1
Парламент Азербайджана на заседании 1 декабря проведет голосование по проекту госбюджета-2018
Банки в Азербайджане с 2018г перейдут на стандарты финансовой отчетности IFRS-9 - регулятор
Праздничный стол в День благодарения в США подешевел в 2017г до минимума за 5 лет
В парламенте Азербайджана выступают за пересмотр условий выхода на пенсию по инвалидности
Смартфоны Android отправляют Google геолокационные данные без ведома владельца
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Судан может стать ключом России к Африке - президент Башир
Лавров 1 декабря посетит Италию
Ситуация в Судане - это результат политики США, страна разделилась на две части, заявил президент Башир
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шамкире состоялся семинар для учителей русского языка школ пяти районов Азербайджана. Фоторепортаж
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»