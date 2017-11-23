Баку и Токио обсудили вопросы расширения неэнергетического сотрудничества – МИД Азербайджана

Азербайджан и Япония провели в Токио очередной раунд межмидовских политических консультаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Азербайджан на консультациях представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов. С японской стороны на заседании участвовали замглавы МИД Японии по парламентским вопросам, член палаты представителей Мицунари Окамото и заместитель генерального директора бюро по вопросам Европы министерства иностранных дел, спецпредставитель по вопросам Центральной Азии, Южного Кавказа и ГУАМ Тошихиро Аики.

«Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сфере энергетики. Наряду с этим была подчеркнута необходимость активизации усилий для развития сотрудничества в неэнергетическом секторе»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде