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Внешняя политика 23.11.2017 15:14

Баку и Токио обсудили вопросы расширения неэнергетического сотрудничества – МИД Азербайджана

Азербайджан и Япония провели в Токио очередной раунд межмидовских политических консультаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Азербайджан на консультациях представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов. С японской стороны на заседании участвовали замглавы МИД Японии по парламентским вопросам, член палаты представителей Мицунари Окамото и заместитель генерального директора бюро по вопросам Европы министерства иностранных дел, спецпредставитель по вопросам Центральной Азии, Южного Кавказа и ГУАМ Тошихиро Аики.

«Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сфере энергетики. Наряду с этим была подчеркнута необходимость активизации усилий для развития сотрудничества в неэнергетическом секторе»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]