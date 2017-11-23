Премьер-министр Египта пройдет трехнедельное лечение в Германии

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил проведет три недели в Германии, где пройдет медицинское лечение и перенесет хирургическую операцию, сообщает кабинет министров страны.
Местные СМИ отметили, что у Ш.Исмаила наблюдались проблемы со здоровьем и во время его лечения его пост, вероятно, временно займет заместитель.
В прошлом месяце египетские СМИ сообщили, что премьер-министр уходит в отставку, однако в правительстве не подтвердили эту информацию.
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