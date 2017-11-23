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Дальнее зарубежье 23.11.2017 16:24

Кабул не рассматривает никаких предварительных условий для переговоров с талибами - советник президента Афганистана

Кабул не приемлет требование движения "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе иностранных войск из Афганистана в качестве предварительного условия для переговоров о мире, никаких предварительных условий быть не может, заявил в четверг советник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

"Никаких предварительных условий для этих переговоров быть не может. "Талибан" говорит о выводе иностранных войск. Мы уже подписали соответствующее соглашение", - заявил М.Атмар журналистам в Москве.

"Так что мы говорим "Талибану", что вывод иностранных войск может быть достигнут в результате установления мира - это должна быть цель переговоров, а не условие для их начала", - добавил советник президента Афганистана.

"Талибан" получил предложение, которое заключается в том, что они должны разорвать связи с "Исламским государством" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ) и другими террористическими группами: "Исламским движением Узбекистана", так называемым "Восточным Туркестаном" - исламистским движением Китая, "Ансараллой" в Таджикистане, террористическими организациями "Аль-Каида", "Лашкар-и-Таиба" в Пакистане", - заявил М.Атмар.

Он добавил, что если талибы не используют предложенную возможность, то совершат большую ошибку.

"Если они не воспользуются предложением о мире, то их будут рассматривать как террористов", - подчеркнул М.Атмар.

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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, "ТАЛИБАН", ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]