Бангладеш и Мьянма подписали соглашение о возвращении беженцев из народа рохинджа

Правительство Бангладеш подписало соглашение с властями Мьянмы о возвращении мусульман-рохинджа, бежавших от действий бирманской армии, передает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си .

По ее данным, соглашение подписано в столице Мьянмы Нейпьидо, однако подробности соглашения не сообщаются.

Власти Мьянмы заявили, что они готовы принять рохинджа " в максимально кратчайшие сроки". В свою очередь Бангладеш отметил, что это лишь "первый шаг".

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, действия бирманской армии в отношении этнического меньшинства рохинджа являются этнической чисткой.

Как сообщалось, сотни тысяч представителей народа рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш, опасаясь преследования властей. Рохинджа - преимущественно мусульмане, тогда как большинство в Мьянме составляют буддисты. До этого в столкновениях между правительственными войсками и населением в штате Ракхайн погибли около 400 человек, включая более 350 рохинджа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал действия военных Мьянмы "этническими чистками".