Ситуация в Судане - это результат политики США, страна разделилась на две части, заявил президент Башир

Судан против американского вмешательства в дела арабских государств, деление страны на две части - это результат политики США, заявил президент республики Омар Башир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы против американского вмешательства во внутренние дела арабских стран. И это касается, в частности, вмешательства США в Ирак. Мы считаем, что те проблемы, с которыми сейчас столкнулся регион, как раз вызваны вмешательством США", - сказал О.Башир.
По его словам, разделение Судана на две части также является результатом политики США. "Мы считаем, что та ситуация, которая произошла с нашей страной, это американская политика. В итоге получилось так, что наша страна распалась на две части", - сказал он.
Президент Судана сказал, что ситуация в стране ухудшилась.
"В итоге мы нуждаемся в защите от агрессивного действия США", - сказал О.Башир.
По его словам, происходящее в Сирии также является результатом американского вмешательства.
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