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Дальнее зарубежье 23.11.2017 16:58

Ситуация в Судане - это результат политики США, страна разделилась на две части, заявил президент Башир

Судан против американского вмешательства в дела арабских государств, деление страны на две части - это результат политики США, заявил президент республики Омар Башир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы против американского вмешательства во внутренние дела арабских стран. И это касается, в частности, вмешательства США в Ирак. Мы считаем, что те проблемы, с которыми сейчас столкнулся регион, как раз вызваны вмешательством США", - сказал О.Башир.

По его словам, разделение Судана на две части также является результатом политики США. "Мы считаем, что та ситуация, которая произошла с нашей страной, это американская политика. В итоге получилось так, что наша страна распалась на две части", - сказал он.

Президент Судана сказал, что ситуация в стране ухудшилась.

"В итоге мы нуждаемся в защите от агрессивного действия США", - сказал О.Башир.

По его словам, происходящее в Сирии также является результатом американского вмешательства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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