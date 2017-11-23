Судан может стать ключом России к Африке - президент Башир

Президент Судана Омар Башир предложил Владимиру Путину воспользоваться услугами его страны, чтобы развивать отношения РФ со государствами африканского континента.
"У нас, у Судана большие и обширные связи в Африке, и мы можем, в том числе и оказать содействие России с тем, чтобы развивать отношения с африканскими странами. Мы можем сказать, что Судан может быть таким ключом России к Африке", - заявил он на встрече с президентом РФ.
"Мы можем сказать, что у нас великолепные отношения со всеми африканскими странами. И готовы играть соответствующую роль", - подчеркнул О.Башир.
Также глава Судана выразил заинтересованность в развитии отношений со странами формата БРИКС.
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