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Дальнее зарубежье 23.11.2017 17:19

Судан может стать ключом России к Африке - президент Башир

Президент Судана Омар Башир предложил Владимиру Путину воспользоваться услугами его страны, чтобы развивать отношения РФ со государствами африканского континента.

"У нас, у Судана большие и обширные связи в Африке, и мы можем, в том числе и оказать содействие России с тем, чтобы развивать отношения с африканскими странами. Мы можем сказать, что Судан может быть таким ключом России к Африке", - заявил он на встрече с президентом РФ.

"Мы можем сказать, что у нас великолепные отношения со всеми африканскими странами. И готовы играть соответствующую роль", - подчеркнул О.Башир.

Также глава Судана выразил заинтересованность в развитии отношений со странами формата БРИКС.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СУДАН, АФРИКА, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]