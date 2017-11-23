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Дальнее зарубежье 23.11.2017 16:13

Трамп поздравил американцев с Днем Благодарения

Президент США Дональд Трамп в четверг поздравил американских граждан с государственным праздником - Днем Благодарения.

"Счастливого Дня Благодарения, дела вашей страны начинают идти действительно хорошо", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере".

"Рабочие места возвращаются, фондовый рынок поднялся выше, чем когда либо, вооруженные силы набирают настоящую мощь, мы построим стену (на границе с Мексикой - ИФ)", - добавил президент.

Кроме того, он отметил хорошую работу Верховного суда и министерства по делам ветеранов США, а также "самые низкие (показатели) по безработице за 17 лет".

Накануне Д.Трамп и его семья приняли участие в традиционной церемонии "помилования индеек" перед Днем Благодарения.

В ходе церемонии американский президент "помиловал" белоснежных индеек по кличкам Драмстик и Уишбоун, которые теперь будут жить на индюшачьей ферме в городе Лисбург (штат Виргиния), куда традиционно отправляются "помилованные" президентом индейки.

Традиция чествования индейки на День Благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

В 1963 году президент Джон Кеннеди, получивший традиционный подарок, предложил оставить птицу в живых. Но первую официальную церемонию помилования индейки провел Джордж Буш-старший в 1989 году.

Тем не менее, в США широко распространена легенда, возводящая прощение индеек к сыну президента Авраама Линкольна: 10-летний Тэд в 1863 году подружился с птицей по кличке Джек, которую откармливали к праздничному столу, и добился, чтобы ее оставили в живых.

День Благодарения - государственный праздник в США и Канаде, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября в США. В этом году в США праздник выпал на 23 ноября.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕНЬ/БЛАГОДАРЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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