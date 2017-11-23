Число банков, участвующих на валютных аукционах ЦБА, увеличилось в 2017г в 5 раз

Число банков, участвующих на валютных аукционах, увеличилось в 2017 году в 5 раз – до 20, заявил первый заместитель председателя правления Центрального банка Алим Гулиев.

"С начала года число банков, участвующих на аукционах, достигло 20 и увеличилось в 5 раз", - сказал А.Гулиев в четверг на II Банковском форуме в Баку.

Валютные аукционы организовывает Центральный банк страны, основным продавцом валюты на них выступает Государственный нефтяной фонд (ГНФАР). Аукционы проводятся два раза в неделю и, согласно их механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

В январе-октябре текущего года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $2 млрд 814,72 млн (спад на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - ИФ).

А.Азизов