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Финансы 23.11.2017 16:02

Число банков, участвующих на валютных аукционах ЦБА, увеличилось в 2017г в 5 раз

Число банков, участвующих на валютных аукционах, увеличилось в 2017 году в 5 раз – до 20, заявил первый заместитель председателя правления Центрального банка Алим Гулиев.

"С начала года число банков, участвующих на аукционах, достигло 20 и увеличилось в 5 раз", - сказал А.Гулиев в четверг на II Банковском форуме в Баку.

Валютные аукционы организовывает Центральный банк страны, основным продавцом валюты на них выступает Государственный нефтяной фонд (ГНФАР). Аукционы проводятся два раза в неделю и, согласно их механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

В январе-октябре текущего года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $2 млрд 814,72 млн (спад на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - ИФ).

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, АУКЦИОНЫ, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]