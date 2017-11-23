Праздничный стол в День благодарения в США подешевел в 2017г до минимума за 5 лет

Традиционный семейный обед в День благодарения в США будет в этом году самым дешевым за пять лет с поправкой на инфляцию, но при этом американцы все чаще стараются разнообразить меню праздничного стола, отходя от привычных блюд и рецептов.

Согласно данным Федерации американских фермерских бюро (AFBF), средняя стоимость продуктов для традиционного обеда в расчете на 10 человек в этом году составит $49,12, что на 75 центов меньше, чем годом ранее. Таким образом, праздничный обед обойдется американцам менее чем в $5 на человека.

"Второй год подряд общая стоимость обеда на День благодарения снижается", - отметил директор рыночных исследований AFBF Джон Ньютон.

Розничные цены на мясо индейки, являющейся обязательным атрибутом и самым дорогим блюдом традиционного праздничного обеда в честь Дня благодарения в США, снизились в этом году.

Так, американцы заплатят за тушку индейки массой 16 фунтов (7,3 кг) порядка $22,38, или около $1,40 за фунт, что на 2 цента за фунт меньше, чем годом ранее. Компании США производят примерно те же объемы мяса индейки, что и ранее, но объемы экспорта сократились, что снижает цены на внутреннем рынке.

Помимо запеченной индейки, фаршированной хлебом, продуктовый набор к праздничному столу на День благодарения, стоимость которого уже 32 года оценивает AFBF, включает сладкий картофель, булочки со сливочным маслом, горошек, кисло-сладкий соус из свежей клюквы, набор овощей, тыквенный пирог, приправленный взбитыми сливками, а также кофе с молоком. Расчеты основаны на количестве продуктов, достаточном, чтобы накормить 10 человек и оставить еду на утро.

В текущем году также отмечено снижение цен на молоко - до $2,99 за галлон (3,79 л), на булочки - $2,26 за дюжину, тесто для пирога - $2,45 за два коржа, сладкий картофель - $3,52 за 3 фунта и другие продукты.

Вместе с тем подорожали взбитые сливки, хлеб для фаршировки, смесь для тыквенного пирога, свежая клюква и овощи.

"Цельные взбитые сливки прибавили примерно 4% в цене, поскольку растет потребительский спрос на необезжиренную молочную продукцию", - отметил Дж.Ньютон.

Всё больше ресторанов и магазинов предлагают ко Дню благодарения готовые обеды на вынос на всю семью, их стоимость колеблется от $50 до $75.

Между тем издание Quartz рассчитало динамику цен для трех видов праздничного стола с учетом алкоголя. Традиционный обед за 20 лет подорожал на 47% - в основном из-за увеличения стоимость обычного картофеля на 85%. День благодарения по-хипстерски сейчас обойдется на 50% дороже, чем в 1988 году. Третий вариант - "ни в чем себе не отказывай" - вырос в цене на 47%, как и традиционный обед, однако в его случае главным виновником оказался бекон, прибавивший 105% за 20 лет.

Меньше всего за два десятилетия подорожали различные десерты и алкогольные напитки, отмечает Quartz.

День благодарения в США отмечается в четвертый четверг ноября (23 ноября в этом году).