Еврокомиссия предложила усилить средства спасения и повысить готовность ЕС на случай природных катастроф

Европейская комиссия объявила о новых планах усиления возможностей ЕС противостоять природным катастрофам.

"Трагедии минувшего лета и предыдущих лет показали, что наша нынешняя система реагирования в случае катастрофы исчерпала свои резервы в ее нынешней форме волонтариата. Вызовы, которые приходится принимать, уже не такие, как прежде, и мы также должны меняться", - заявил в четверг в Брюсселе член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес, представляя новые предложения журналистам.

По его словам, это "вопрос солидарности и совместной ответственности на всех уровнях".

"Это то, чего ожидают от нас европейские граждане, и я теперь обращаюсь к правительствам стран ЕС и Европейскому парламенту, чтобы они присоединились к этой позиции", - добавил член Еврокомиссии.

Как объясняют в Брюсселе, выдвинутое предложение является центральным элементом программы председателя ЕК Жан-Клода Юнкера по обеспечению безопасности граждан Европы. Инициатива возникла "в контексте все более сложных и все более частых природных катастроф, которые поразили многие европейские страны в последние годы".

Главной составляющей предложения Еврокомиссии является создание системы rescEU как "резерва возможностей гражданской защиты на европейском уровне", включающего самолеты для борьбы с лесными пожарами, специальные водяные насосы, средства поиска и спасения в городской среде, а также полевые госпитали и медицинское оборудование для чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что эти возможности дополнят национальные средства реагирования и будут управляться Еврокомиссией с целью оказания помощи странам, затронутым такими природными катастрофами, как наводнения, лесные пожары, землетрясения и эпидемии.

В справке ЕК отмечается, что только в 2017 году более 200 человек погибли в природных катастрофах в Европе, было уничтожено пожарами более миллиона гектаров леса.

В новых предложениях Еврокомиссии выделяются два направления: усиление возможностей чрезвычайного реагирования за счет создания rescEU и работа по предупреждению и усиленной готовности в области противодействия природным катастрофам.