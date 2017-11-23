Азербайджан и страны Бенилюкс отменили визовый режим для обладателей служебных паспортов

Азербайджан и страны Бенилюкса подписали соглашение об отмене виз для лиц, обладающих служебными паспортами.

«В рамках визита президента Ильхама Алиева в Бельгию правительства Азербайджана и страны Бенилюкса подписали «Соглашение об отмене виз для лиц, обладающих служебными паспортами», - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Бельгии.

Ф.Исазаде