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Дальнее зарубежье 23.11.2017 17:43

НАТО откроет в начале декабря свое информационное бюро в Кишиневе - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг в Брюсселе, что в начале декабря его заместитель Роуз Гетемюллер откроет в столице Молдавии информационное бюро Североатлантического альянса.

"Это демонстрация того значения, которое и НАТО, и Молдавия придают нашему партнерству", - сказал Й.Столтенберг в четверг на совместной с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом пресс-конференции.

Генсек НАТО уточнил, что это бюро открывается по просьбе правительства Молдавии и его работа будет напоминать работу соответствующих бюро в Москве, Киеве и Тбилиси.

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Тэги: НАТО, МОЛДАВИЯ, БЮРО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]