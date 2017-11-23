НАТО откроет в начале декабря свое информационное бюро в Кишиневе - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг в Брюсселе, что в начале декабря его заместитель Роуз Гетемюллер откроет в столице Молдавии информационное бюро Североатлантического альянса.

"Это демонстрация того значения, которое и НАТО, и Молдавия придают нашему партнерству", - сказал Й.Столтенберг в четверг на совместной с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом пресс-конференции.

Генсек НАТО уточнил, что это бюро открывается по просьбе правительства Молдавии и его работа будет напоминать работу соответствующих бюро в Москве, Киеве и Тбилиси.