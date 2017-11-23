Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества между ВВС и ВМС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и председатель Объединённого комитета начальников штабов Пакистана генерал Зубайр Махмуд Хаят обсудили вопросы расширения сотрудничества между ВВС и ВМС двух стран.

З.Гасанов принял З.Хаята в четверг в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«На встрече особо была отмечена важность сотрудничества в военной, военно-технической сферах, военного образования, области безопасности, а также расширения отношений между военно-воздушными (ВВС) и военно-морскими силами (ВМС) двух стран»,- говорится в сообщении.

Азербайджанский министр проинформировал своего собеседника о военно-политической ситуации в регионе, в частности о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «З.Гасанов выразил благодарность за поддержку Пакистаном позиции Азербайджана в международных организациях в урегулировании карабахского конфликта»,- отмечается в сообщении.

Согласно информации, министр подчеркнул, что Азербайджан также поддерживает территориальную целостность Пакистана.

Ф.Исазаде