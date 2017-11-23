Унификация норм ЕС о персональных данных сэкономит компаниям 2,3 млрд евро в год

Генеральный регламент о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) в странах Европейского союза обеспечит компаниям финансовые преимущества в размере 2,3 млрд евро в год, заявил CNBC главный координатор ЕС в этой сфере Джованни Буттарелли.

Дж.Буттарелли занимает пост европейского инспектора по защите персональных данных (EDPS).

Регламент, вступающий в силу 25 мая 2018 года, обновит директиву ЕС о защите данных от 1995 года, принятую в период зарождения цифрового рынка и не учитывающую значительный объем произошедших с тех пор изменений.

В числе прочего GDPR защищает права граждан на удаление персональных данных из общего доступа (право на забвение) и гарантирует им свободный и беспрепятственный доступ к собственным данным. Кроме того, он обязывает компании и организации "без необоснованного промедления" информировать потребителей об утечке их персональных данных и передавать соответствующую информацию регулирующим органам.

Как говорится в документах Еврокомиссии, новый регламент заменит 28 существующих на национальном уровне нормативно-правовых актов, которые содержат лакуны или противоречат друг другу.

"Речь не идет о революции, но Генеральный регламент о защите данных означает существенные изменения", в том числе розничной торговли, сказал Дж.Буттарелли.

По его словам, несоблюдение новых требований будет отслеживаться и караться, административные штрафы могут составить до 4% от глобальной выручки компании-нарушителя.

Как показал опрос, проведенный аналитической компании ExchangeWire, лишь 3% специалистов, работающих с персональными данными, осознают последствия вступления в силу GDPR. При этом около 40% компаний считают, что они хорошо готовы к изменениям, в финансовой сфере, включая банки и страховщиков, эта доля выше - 61%.

Между тем другое исследование продемонстрировало, что полностью готовыми к GDPR являются лишь 8% европейских компаний, пишет The Independent. Более четверти (28%) из 400 опрошенных руководителей крупных европейских компаний не знают о регламенте или необходимости его соблюдения, еще 26% сообщили о том, что их компании не смогут выполнить все требования к маю 2018 года. Исследование проводилось для международной сети RSM, объединяющей независимые фирмы в области аудита, налогообложения и консалтинга.