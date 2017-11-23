Мугабе и его супруге предоставили иммунитет от уголовного преследования, им разрешено остаться в Зимбабве

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе и его супруга получили иммунитет от уголовного преследования, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на представителя зимбабвийских сил обороны Оверсона Магвиси.
По его словам, сторонам удалось достигнуть соглашения, согласно которому, бывшему лидеру страны и его жене разрешено остаться на территории Зимбабве, им гарантирована безопасность в стране.
93-летний Р.Мугабе объявил об отставке во вторник. В письме спикеру парламента Зимбабве Джейкобу Муденде он сообщил, что оставляет свой пост, чтобы обеспечить плавный переход власти. Парламент Зимбабве, где в тот же день началось заседание по импичменту Р.Мугабе, поприветствовал такое решение. В частности, Р.Мугабе обвиняли в том, что он "позволил своей жене узурпировать конституционную власть".
Ожидается, что новым главой государства станет бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, кандидатуру которого поддерживает правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ.
Церемония инаугурации нового президента должна пройти в пятницу.
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