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Дальнее зарубежье 23.11.2017 18:41

Мугабе и его супруге предоставили иммунитет от уголовного преследования, им разрешено остаться в Зимбабве

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе и его супруга получили иммунитет от уголовного преследования, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на представителя зимбабвийских сил обороны Оверсона Магвиси.

По его словам, сторонам удалось достигнуть соглашения, согласно которому, бывшему лидеру страны и его жене разрешено остаться на территории Зимбабве, им гарантирована безопасность в стране.

93-летний Р.Мугабе объявил об отставке во вторник. В письме спикеру парламента Зимбабве Джейкобу Муденде он сообщил, что оставляет свой пост, чтобы обеспечить плавный переход власти. Парламент Зимбабве, где в тот же день началось заседание по импичменту Р.Мугабе, поприветствовал такое решение. В частности, Р.Мугабе обвиняли в том, что он "позволил своей жене узурпировать конституционную власть".

Ожидается, что новым главой государства станет бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, кандидатуру которого поддерживает правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ.

Церемония инаугурации нового президента должна пройти в пятницу.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, МУГАБЕ, ИММУНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]