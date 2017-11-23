Египет на три дня откроет пропускной пункт на границе с Сектором Газа

Власти Египта объявили о планах открытия пропускного пункта в городе Рафах, расположенного на границе с сектором Газа, на три дня в начале следующей недели, передает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на палестинские власти.
"Египетская сторона проинформировала нас о намерении открыть пропускной пункт Рафах на три дня, начиная с 25 ноября", - приводит агентство слова палестинского чиновника Хусейна аш-Шейха.
В октябре в Каире было подписано соглашение о примирении между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС.
1 ноября стало известно, что движение ХАМАС уступило контроль над пограничными переходами на границах сектора Газа с Израилем и Египтом Палестинской национальной администрации (ПНА).
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