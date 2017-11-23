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Финансы 23.11.2017 17:04

Банки в Азербайджане с 2018г перейдут на стандарты финансовой отчетности IFRS-9 - регулятор

Банки в Азербайджане с 2018 году перейдут на применение новых международных стандартов финансовой отчетности IFRS-9, заявил главный исполнительный директор Палаты надзора за финансовыми рынками (MBNP) Ибрагим Алышов на II Банковском форуме в Баку.

"Мы предпринимаем определенные шаги для применения Базель-II. Кроме этого, мы надеемся с 1 января 2018 года начать применять в банках стандарты IFRS-9", - сказал И.Алышов.

По его словам, MBNP проводит работу с целью обновления регулятивных норм в сфере страхования. В частности, это касается обновления правил инвестирования со стороны страховых компаний.

"Кроме этого, мы сейчас ведем работу с целью оптимизация нормативной базы для выхода инвесторов на рынок и рассчитываем эту работу завершить в 2018 году", - подчеркнул он.

Базель II - документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Главной целью соглашения «Базель II» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что в свою очередь должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, МСФО, СТАНДАРТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]