Банки в Азербайджане с 2018г перейдут на стандарты финансовой отчетности IFRS-9 - регулятор

Банки в Азербайджане с 2018 году перейдут на применение новых международных стандартов финансовой отчетности IFRS-9, заявил главный исполнительный директор Палаты надзора за финансовыми рынками (MBNP) Ибрагим Алышов на II Банковском форуме в Баку.
"Мы предпринимаем определенные шаги для применения Базель-II. Кроме этого, мы надеемся с 1 января 2018 года начать применять в банках стандарты IFRS-9", - сказал И.Алышов.
По его словам, MBNP проводит работу с целью обновления регулятивных норм в сфере страхования. В частности, это касается обновления правил инвестирования со стороны страховых компаний.
"Кроме этого, мы сейчас ведем работу с целью оптимизация нормативной базы для выхода инвесторов на рынок и рассчитываем эту работу завершить в 2018 году", - подчеркнул он.
Базель II - документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Главной целью соглашения «Базель II» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что в свою очередь должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.
А.Азизов
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества между ВВС и ВМС
Азербайджан и страны Бенилюкс отменили визовый режим для обладателей служебных паспортов
Баку и Токио обсудили вопросы расширения неэнергетического сотрудничества – МИД Азербайджана
Праздничный стол в День благодарения в США подешевел в 2017г до минимума за 5 лет
В парламенте Азербайджана выступают за пересмотр условий выхода на пенсию по инвалидности
Смартфоны Android отправляют Google геолокационные данные без ведома владельца
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Судан может стать ключом России к Африке - президент Башир
Лавров 1 декабря посетит Италию
Ситуация в Судане - это результат политики США, страна разделилась на две части, заявил президент Башир
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шамкире состоялся семинар для учителей русского языка школ пяти районов Азербайджана. Фоторепортаж
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»