После Brexit британское правительство вновь вернется к вопросу о правах животных - министр сельского хозяйства Великобритании

Министр сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув в четверг пообещал британцам, что после выхода королевства из Европейского союза, правительство Великобритании не откажется от идеи, что животные способны чувствовать и испытывать эмоции.
"Правительство убедится в строгом и всеобъемлющем принятии всех поправок в законодательство Соединённого Королевства, которые необходимы для того, чтобы (закон) признал способность животных чувствовать, после того, как мы выйдем из ЕС", - заявил М.Гоув.
Он также отметил, что, несмотря на то, что недавно парламент Великобритании отверг европейский закон о способности животных к чувствам и эмоциям, права животных в Соединенном Королевстве не будут защищаться меньше с выходом из ЕС.
М.Гоув сделал это заявление в свете многочисленной критики и резкой негативной реакции, которая последовала со стороны британских подданных и зоозащитников после того, как парламент принял решение по этому вопросу.
В заявлении британский министр сельского хозяйства постарался убедить недовольных подданных, что голосование в парламенте не было "голосованием против идеи, что животные испытывают чувства и боль".
Он напомнил, что в прошлом месяце правительство Великобритании приняло на рассмотрение возможность увеличения максимального срока наказания за жестокое обращение с животными с полугода заключения до пяти лет тюрьмы.
Ранее на этой неделе британские СМИ сообщили, что в парламенте Великобритании прошло голосование в ходе которого большинство членов парламента проголосовали за то, что "животные не чувствуют боль и не испытывают эмоции". В ходе заседания отмечалось, что закон, признающий способность животных к чувствам, был принят в Великобритании в соответствии с нормами Евросоюза.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Алиев надеется на увеличение товарооборота между Азербайджаном и Украиной
НАТО расследует инцидент с портретами Ататюрка и Эрдогана в ходе учений в Норвегии - Столтенберг
МКЦ с 20 ноября снизил в Азербайджане тарифы на interchange fee по карточным операциям
Манат укрепился к доллару, подешевел к евро
Цены на нефть изменяются разнонаправленно в пятницу и завершают неделю в плюсе, Brent у $63,4
Семье Трампа на День благодарения приготовят фаршированную идейку, пюре и тушеный сладкий картофель
Хлеб из насекомых появится в магазинах Финляндии
Праздничный стол в День благодарения в США подешевел в 2017г до минимума за 5 лет
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шамкире состоялся семинар для учителей русского языка школ пяти районов Азербайджана. Фоторепортаж
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ