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Дальнее зарубежье 23.11.2017 19:43

После Brexit британское правительство вновь вернется к вопросу о правах животных - министр сельского хозяйства Великобритании

Министр сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув в четверг пообещал британцам, что после выхода королевства из Европейского союза, правительство Великобритании не откажется от идеи, что животные способны чувствовать и испытывать эмоции.

"Правительство убедится в строгом и всеобъемлющем принятии всех поправок в законодательство Соединённого Королевства, которые необходимы для того, чтобы (закон) признал способность животных чувствовать, после того, как мы выйдем из ЕС", - заявил М.Гоув.

Он также отметил, что, несмотря на то, что недавно парламент Великобритании отверг европейский закон о способности животных к чувствам и эмоциям, права животных в Соединенном Королевстве не будут защищаться меньше с выходом из ЕС.

М.Гоув сделал это заявление в свете многочисленной критики и резкой негативной реакции, которая последовала со стороны британских подданных и зоозащитников после того, как парламент принял решение по этому вопросу.

В заявлении британский министр сельского хозяйства постарался убедить недовольных подданных, что голосование в парламенте не было "голосованием против идеи, что животные испытывают чувства и боль".

Он напомнил, что в прошлом месяце правительство Великобритании приняло на рассмотрение возможность увеличения максимального срока наказания за жестокое обращение с животными с полугода заключения до пяти лет тюрьмы.

Ранее на этой неделе британские СМИ сообщили, что в парламенте Великобритании прошло голосование в ходе которого большинство членов парламента проголосовали за то, что "животные не чувствуют боль и не испытывают эмоции". В ходе заседания отмечалось, что закон, признающий способность животных к чувствам, был принят в Великобритании в соответствии с нормами Евросоюза.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИВОТНЫЕ, ПРАВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]