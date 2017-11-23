После Brexit британское правительство вновь вернется к вопросу о правах животных - министр сельского хозяйства Великобритании

Министр сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув в четверг пообещал британцам, что после выхода королевства из Европейского союза, правительство Великобритании не откажется от идеи, что животные способны чувствовать и испытывать эмоции.

"Правительство убедится в строгом и всеобъемлющем принятии всех поправок в законодательство Соединённого Королевства, которые необходимы для того, чтобы (закон) признал способность животных чувствовать, после того, как мы выйдем из ЕС", - заявил М.Гоув.

Он также отметил, что, несмотря на то, что недавно парламент Великобритании отверг европейский закон о способности животных к чувствам и эмоциям, права животных в Соединенном Королевстве не будут защищаться меньше с выходом из ЕС.

М.Гоув сделал это заявление в свете многочисленной критики и резкой негативной реакции, которая последовала со стороны британских подданных и зоозащитников после того, как парламент принял решение по этому вопросу.

В заявлении британский министр сельского хозяйства постарался убедить недовольных подданных, что голосование в парламенте не было "голосованием против идеи, что животные испытывают чувства и боль".

Он напомнил, что в прошлом месяце правительство Великобритании приняло на рассмотрение возможность увеличения максимального срока наказания за жестокое обращение с животными с полугода заключения до пяти лет тюрьмы.

Ранее на этой неделе британские СМИ сообщили, что в парламенте Великобритании прошло голосование в ходе которого большинство членов парламента проголосовали за то, что "животные не чувствуют боль и не испытывают эмоции". В ходе заседания отмечалось, что закон, признающий способность животных к чувствам, был принят в Великобритании в соответствии с нормами Евросоюза.