Парламент Азербайджана на заседании 1 декабря проведет голосование по проекту госбюджета-2018

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана планирует утвердить проект госбюджета на 2018 год на пленарном заседании 1 декабря.
Парламент в четверг завершил трехдневные обсуждения по документам, включенным в бюджетный пакет на 2018 год, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Голосование по этим документам, включая проект госбюджета на следующий год, проект бюджета Госфонда социальной защиты на 2018 год, проекта бюджета Фонда страхования от безработицы и др. документов, пройдет 1 декабря. До этого времени правительство должно обобщить предложения и рекомендации, высказанные депутатами в ходе обсуждений.
Р.Бабаев
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