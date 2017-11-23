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Макроэкономика 23.11.2017 17:10

Парламент Азербайджана на заседании 1 декабря проведет голосование по проекту госбюджета-2018

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана планирует утвердить проект госбюджета на 2018 год на пленарном заседании 1 декабря.

Парламент в четверг завершил трехдневные обсуждения по документам, включенным в бюджетный пакет на 2018 год, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Голосование по этим документам, включая проект госбюджета на следующий год, проект бюджета Госфонда социальной защиты на 2018 год, проекта бюджета Фонда страхования от безработицы и др. документов, пройдет 1 декабря. До этого времени правительство должно обобщить предложения и рекомендации, высказанные депутатами в ходе обсуждений.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, БЮДЖЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]