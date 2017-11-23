Лукашенко подписал декрет о развитии предпринимательства в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в четверг декрет "О развитии предпринимательства", который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Декрет предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Там пояснили, что для достижения этих целей вводится уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Их перечень определен декретом: это бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство продукции, стройматериалов и иные распространенные виды деятельности. "Таким образом, действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что теперь для занятия данными видами деятельности достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу "одно окно" (допускается почтовое отправление с уведомлением о вручении) либо с помощью портала электронных услуг.