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СНГ 23.11.2017 20:15

Лукашенко подписал декрет о развитии предпринимательства в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в четверг декрет "О развитии предпринимательства", который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Декрет предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Там пояснили, что для достижения этих целей вводится уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Их перечень определен декретом: это бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство продукции, стройматериалов и иные распространенные виды деятельности. "Таким образом, действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что теперь для занятия данными видами деятельности достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу "одно окно" (допускается почтовое отправление с уведомлением о вручении) либо с помощью портала электронных услуг.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БИЗНЕС, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]