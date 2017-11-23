Азербайджан увеличит контингент в составе миссии НАТО в Афганистане - Алиев

Азербайджан увеличит свой контингент, участвующий в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", заявил президент страны Ильхам Алиев.

"В настоящее время 94 азербайджанских военнослужащих несут службу плечом к плечу с военнослужащими НАТО, чтобы обеспечить безопасность и мир в Афганистане. Мы увеличим число наших военнослужащих, чтобы еще больше способствовать миру, стабильности и безопасности Афганистана", - сказал И.Алиев в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, Азербайджан для сил коалиции в Афганистане также обеспечивает мультимодальные транзитные перевозки и перелеты через свою территорию.

И.Алиев добавил, что Азербайджан успешно сотрудничает с НАТО, участвует в различных операциях, проводимых альянсом.

А.Азизов