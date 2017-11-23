Азербайджан в 2018г проведет презентацию потенциала БТК в Китае

В 2018 году в Китае состоится презентация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

В ходе встречи также были обсуждено расширение экономического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, в том числе вопросы касающиеся преференциального торгового соглашения и темы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщалось ранее, 30 октября 2017 года состоялась церемония ввода в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Грузы из Китая рассматриваются как потенциальные для перевозки по БТК.

БТК включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Б.Рустамбеков