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Транспорт и связь 23.11.2017 17:40

Азербайджан в 2018г проведет презентацию потенциала БТК в Китае

В 2018 году в Китае состоится презентация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

В ходе встречи также были обсуждено расширение экономического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, в том числе вопросы касающиеся преференциального торгового соглашения и темы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщалось ранее, 30 октября 2017 года состоялась церемония ввода в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Грузы из Китая рассматриваются как потенциальные для перевозки по БТК.

БТК включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БТК, КИТАЙ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]